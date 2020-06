De allergrootste vaart rond 17.00 uur langs Vlissingse boulevard

Een beter zicht op het schip heb je een stukje verder bij Ritthem en later in Terneuzen en Walsoorden. De HMM Algeciras is woensdagmiddag vertrokken vanuit Hamburg en wordt donderdagavond in de haven van Antwerpen verwacht.

Volgens het Loodswezen zijn dit de doorkomsttijden op de Westerschelde: Vlissingen 17.00 uur, Terneuzen 17.45 uur-18.00 uur, Hansweert 18.30 uur, Walsoorden 18.45 uur, Bath 19.15 uur, Saeftinghe 19.30 uur.

In Ritthem en in Terneuzen zijn speciale scheepsspotterplekken waar je het schip goed kunt zien. Vooral in Terneuzen en Walsoorden vaart het schip rakelings langs de kust.

Zondag had het schip zowat 8.500 containers of 13.600 TEU (standaardcontainers) geladen en gelost in Hamburg. De HMM Algeciras is het nieuwe vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse rederij HMM. Aan boord van de containerreus zijn 23 bemanningsleden. Het schip is 400 meter lang en 61 meter breed. De oppervlakte kan vergeleken worden met vier voetbalvelden.

De HMM Algeciras is de overtreffende trap van de MSC Gülsün, dat het oude record had. De HMM Algeciras kan het net wat meer containers vervoeren. Qua lengte is er nauwelijks verschil. Beide schepen zijn zo’n 400 meter lang en 61 meter breed. De Gülsün heeft een capaciteit van 23.756 TEU en de Algeciras 23.964 TEU. TEU is een standaardmaat voor containers.

Rond 20.00 uur donderdagavond zal het schip aanmeren bij de Noordzee Terminal van PSA Antwerp. Tijdens zijn verblijf zullen volgens de huidige planning 6.659 containers verwerkt worden: 1.748 containers worden gelost en 4.911 containers worden geladen. Dat is een record voor één enkel bezoek aan de Noordzee Terminal, zegt de Antwerpse uitbater. Voor de verwerking worden de grootste kranen van PSA Antwerp ingezet. Deze toestellen zijn meer dan 50 meter hoog en hebben een reikwijdte van 26 containers.