De alledaagse klimaatheld is een (zelfgemaakte) trui

De warme trui staat eens per jaar, als ‘alledaagse klimaatheld’, centraal in de strijd tegen energieverspilling. Dalebout, eigenaresse van wolwinkel Mo & More, vindt Warmetruiendag een fantastisch concept. ,,Ik promoot die dag, zeker wel. In de nieuwsbrief van dinsdag heb ik speciaal een linkje opgenomen naar de website warmetruiendag.nl.”

Als heel Nederland op Warmetruiendag één graadje minder warm stookt, bespaart dat al 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO2, staat op die site te lezen. Een heel stookseizoen een graad lager stoken, levert een besparing op van bijna éénderde van de CO2-reductie die Nederland in 2030 wil bereiken, in de gebouwde omgeving. Door het jaar heen kun je geld en het milieu sparen door onder meer de slaapkamer niet te verwarmen (80 euro per jaar), alle deuren in huis te sluiten en ongebruikte ruimtes niet te verwarmen (240 euro per jaar) of de thermostaat ‘s nachts op 15 graden te zetten (180 euro per jaar). Maar: bij vloerverwarming op 17 of 18 graden. Anders duurt het opwarmen te lang.

De warme trui staat symbool voor wat iedereen zelf kan doen. Een trui breien bijvoorbeeld, zodat je niet de wereld, maar jezelf verwarmt. Op de website Warmetruiendag.nl staan naast tips ook gratis patronen en filmpjes voor mensen die hun eigen ‘klimaattrui’ willen breien. ,,Vorig jaar heb ik iemand in de winkel gehad die speciaal voor Warmetruiendag wol kwam halen in de winkel. Ik heb er zelf twee weken over gedaan, met naald 5,5: dat is best dik, dan gaat het snel”, vertelt Dalebout.