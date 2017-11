De akker moet een energiecentrale worden

Van Berkel heeft het rendement - kosten en opbrengst - van alle duurzame energiebronnen berekend. ,,Het rendement van zonnepanelen is per vierkante meter het hoogst. Daarna volgt wind. Andere energiebronnen zoals waterkracht, en dan praat je in Zeeland met name over getijdencentrales, leveren gelet op de kosten onvoldoende op. Het zal dus vooral met zon en wind moeten gebeuren, omdat al bewezen is dat die in prijs kunnen concurreren met klassieke energiecentrales.''