De agenda voor 2021 kun je beter maar met potlood invullen

PollWe hadden begin van dit jaar onze agenda's gevuld met plannen en afspraken. En toen kwam corona die als een vette viltstift een dikke streep zette door alle mooie voornemens. En met een nieuwe, maagdelijk schone agenda voor 2021 voor ons, is de vraag wat we daar eigenlijk al in kunnen zetten. Het meeste zal er met potlood in komen te staan. Zeven Zeeuwen vertellen over het afgelopen en een beetje over volgend jaar.

Karin Goulooze: ‘Met treuren schiet je niks op’

Ze had juist een zwaar jaar achter de rug. Karin Goulooze uit Goes had gehoopt dat 2020 weer een beetje normaal zou worden. Hoe anders liep het. ,,Maar met positiviteit, rust en overzicht kom je een heel eind.’’

Met meer dan twintig chemo’s en een operatie was 2019 een heftig jaar voor Karin Goulooze, de eigenaresse van de modewinkels van Stretch Fashion in Goes, Middelburg, Domburg, Sluis, Terneuzen en Roosendaal. Maar ze kwam de borstkanker te boven. ,,Ik was net aan het herstellen toen het coronavirus kwam’’, vertelt ze. De onderneemster heeft het jaar soms als onwerkelijk ervaren. ,,Je ziet wel eens films waarin een enge ziekte uitbreekt. Het was alsof we daar nu middenin zaten.’’ Karin is zoveel mogelijk op de oude voet verder gegaan, onder meer door gewoon in de winkel te zijn. ,,Ik heb mensen om me heen nodig’’, legt ze uit. ,,De prikkels, de geluiden, dat werkt als therapie voor me!’’

Natuurlijk was het op het zakelijke vlak geen best jaar. De omzet is sterk teruggelopen. De winkel in Domburg is zelfs tijdelijk gesloten. ,,Het was gewoon niks meer, nadat de horeca weer moest sluiten.’’ De onderneemster zegt het geluk te hebben dat ze snel kan schakelen. Premier Rutte had de huidige lockdown amper aangekondigd, toen ze al een video online had staan over de mogelijkheden voor live-shopping. Kleding kan ook worden afgehaald of thuisbezorgd. ,,Met treuren schiet je niks op.’’

