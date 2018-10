De achteras van een oude Daf draait nu in een windmolen in Sint Laurens

Goes krijgt ‘gewone’ AH en geen XL

18:39 GOES – Vlissingen blijft de enige Zeeuwse gemeente met een Albert Heijn XL. Aan de Westerschans in Goes komt een ‘gewone’ AH met een vloeroppervlakte van 2.050 vierkante meter, zo meldt woordvoerster Marjan van de Vreugde van de gemeente Goes.