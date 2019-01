De AA als reddingsboei: ‘Je blijft altijd een alcoholist’

Het is twee uur. Bij het gebouw van het Leger des Heils in Vlissingen wordt het parkeerterrein steeds voller. Mensen stappen het gebouw binnen, waar koffie en taart staan. De sfeer is ontspannen, vrolijk bijna. Herkenning, oude vrienden die elkaar hartelijk gedag zeggen. Maar ook mensen die niet zo veel te zeggen hebben en stil plaatsnemen op een van de stoelen die binnen in een kring gezet zijn. In het midden van de kring staat een bordje: ‘ Wie je hier ziet; wat je hier hoort; als je hier weggaat; vertel het niet voort.’