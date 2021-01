De A58 is op meerdere plaatsen te lawaaiig

Onstuimig weer met zachte temperatu­ren deze week

8:16 VLISSINGEN - De komende dagen belooft het weer zacht en onstuimig te worden. De temperatuur is relatief hoog, maar daarnaast staat er een stevige zuidwestenwind. Vooral aan de kust kan de wind flink uithalen en is er kans op zware windstoten. Later in de week wordt het rustiger en enkele graden kouder.