De 6 mooiste anekdotes van de Kustmarathon

Het was een Kustmarathonweekend om niet snel te vergeten. Een terugblik in een aantal anekdotes.

1. Meefietser Monique Verschuure staakt de strijd

Niet alleen de hardlopers hadden het zaterdag zwaar, ook de begeleider van de nummer drie van de wedstrijd Monique Verschuure. Plaatsgenoot Hans zou 42 kilometer met haar meefietsen en van punt naar punt rijden om haar van een natje en droogje te voorzien.



Maar bij Westkapelle zat de Kustmarathon er voor de meefietser op. Hans zat er helemaal doorheen door de stevige tegenwind en stapte uit. Of beter, stapte af. De vader van Monique werd gebeld, de fiets ging in een busje en met de auto werd Hans naar de finish gebracht, waar Monique haar prestatie van beste Zeeuwse al lang en breed aan het vieren was.

2. Dove en blinde Duitser

Een opvallend duo kwam in actie in de Kustmarathon. Een dove en slechtziende Duitser liepen samen naar de finish. Jörg Rosenbaum is een dove ultraloper. Hij begeleidt Ralf Buschmann regelmatig in verschillende hardloopevenementen.



Ralf is ook doof en heeft een zeer sterk verminderd gezichtsvermogen. Vooral bij de overgang van licht naar donker heeft hij enorme problemen. Dus daarom kan hij de marathon alleen lopen met de hulp van Jörg. Ze finishten na 5 uur en 39 minuten.

3. Een sinaasappel voor Harmes

Leo Francke liep zelf vele malen de Kustmarathon en kent het klappen van de zweep. Zaterdag was de organisator van de Aagtekerkerun als toeschouwer aanwezig op het strand bij Oostkapelle. Hij zocht beschutting tegen het opstuivende zand in een opengewaaid strandkotje. Daar pakte hij plots een groot mes uit z’n tas. En een sinaasappel.



"Die is voor Erwin Harmes, mooi ventje is dat. Ik hoop dat hij wint vandaag. Ik heb zelf eens de Ronde van Vlaanderen gefietst en zat steenkapot. Toen stonden ze met sinaasappels langs de kant. Dat gaf zo’n enorme opkikker. Dus ik heb Erwin beloofd dat hij vandaag een sinaasappel van me krijgt." Harmes pakte de sinaasappel aan en kwam als derde aan in de Langstraat.

4. Carina is geen Carina

"En daar komt Carina aan beste mensen. Ze is de tweede dame in de Light Kustrun’’, schreeuwde speaker Matthieu Warrens door de microfoon in de Langstraat. "Hoe ging het Carina? Wat het zwaar Carina?"



Maar Carina bleek helemaal geen Carina te heten, maar hield haar mond. "Gefeliciteerd Carina en geniet van je tweede plaats". Carina was een Sandra (van de Broek). "Tot vanmiddag wist ik eigenlijk helemaal nog niet dat ik mee zou doen. Ik heb een startnummer over kunnen nemen.’’

5. Op teenslippers naar de finish

Irene Rozendaal was haar wandelschoenen al na 5 kilometer zat, zei ze toen ze het strand af kwam bij Oostkapelle. En dus haalde ze haar teenslippers uit haar tas en liep de Wandelmarathon daar op uit. Zonder een centje pijn.

6. Huwelijksaanzoek