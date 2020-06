Dax Hovius uit Kapelle wint The Voice Kids

Café De Pompe sluit opnieuw de deuren: ‘Mensen hebben schijt aan de regels en de rekening is voor ons’

20:26 GOES - Wat was Roxanne Moison blij toen ze te horen kreeg dat de horeca weer open mocht. Maar die blijdschap was voor de eigenaresse van café De Pompe in Goes van korte duur. Maandag waren ze voor het eerst en voorlopig ook voor het laatst open. ,,Mensen hebben schijt aan de regels en de boete is voor ons.”