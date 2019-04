Davina Michelle, Nielson en Jett Rebel op Zeeland Nazomerfestival

Dat wordt vrijdag 30 augustus geopend met concerten van saxofoonkwartet Bl!ndman en de band Haevn. De dag erna staat Wende op het hoofdpodium. Zondag is het plein het toneel van de picknick en het Nazomerzingen. ‘s Avonds is het Nazomerdansen met de Swinging Affair Big Band.

Maandag 2 september staat in het teken van de Popaanzee-bands. De dag erna worden de zangeressen Davina Michelle en Blackbird verwacht. De kindermiddag op woensdag 4 september wordt verzorgd door Samba Salad. ‘s Avonds treden de 3JS en Danny Vera op.

Frank Boeijen is de hoofdact op donderdag 5 september. Een etmaal later is het de beurt aan Nielson. Jett Rebel sluit, net als in 2015 en 2016, het festival af.

De 19e editie van het festival begint dinsdag 27 augustus met de première van de zwarte komedie Wie is bang van Tom Lanoye, in de Schouwburg Middelburg. Ook de andere locatievoorstellingen waren al bekend: De vallei in de Machinefabriek in Vlissingen en de herneming van Winterreise in Fort Ellewoutsdijk.

