Dave De K. liet Dean (4) zaterdagmiddag achter op Neeltje Jans, politie op zoek naar camerabeelden

De K. is hoofdverdachte in de zaak, die vorige week op gang kwam nadat de Belgische kleuter vermist was geraakt. Dean was voor het laatst gezien in Sint Niklaas in het bijzijn van De K., bij wie hij had gelogeerd in Sint-Gillis-Waas. Na een grote klopjacht werd De K. op maandag in de boeien geslagen in het Utrechtse Meerkerk en wees hij de politie op de plek waar hij Dean had achtergelaten.