Dauwendaelers te dik? Niet dikker dan andere Middelburgers

Duinkerke-veteranen doen rondje Zeeland

11:16 VEERE - De twee scheepjes in de haven van Veere vallen wel op. Een Franse schipper op slippers, de haren nat van de douche, vraagt wat voor bootjes het zijn. Geroutineerd wordt het verhaal weer afgestoken. “Dit schip is een van de schepen die meegeholpen hebben bij de evacuatie van de Britse troepen bij Duinkerke in 1940.” Trevor Phillips is het wel gewend. Zijn Tom Tit valt direct op tussen de nieuwe witte jachten. Phillips is niet alleen in Veere. Naast hem ligt de Elvin van zijn maat Hywel Bowen-Perkins, ook een schip dat getuige de plaquette ooit mensenlevens redde in Duinkerke.