‘Dat we de anderhalve metermaatregel kwijt zijn, is het allermooist’

20 september Literatuurcriticus en auteur Margot Dijkgraaf (1960) ontvangt vandaag de prestigieuze Gouden Ganzenveer, een Nederlandse literatuurprijs. Ze maakte naam als promotor van de Nederlandse literatuur in Frankrijk. En andersom, van de Franse literatuur in Nederland. Afgelopen vrijdag verscheen haar boek ‘In de voetsporen van mijn grootvader'. Laat die grootvader nu uit Goes komen.