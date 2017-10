Dat ene flesje doet een zeehond de das om

ZIERIKZEE - 'Mijn flesje doet er niet toe, of toch wel? Met die slogan en bijhorend beeld bindt Schouwen-Duiveland de strijd aan tegen zwerfafval op straat, strand en in de natuur.

In de campagne wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op persoonlijk gedrag. 'Het is jouw plastic flesje dat die ene zeehond het leven kan kosten', is de boodschap die de gemeente komend voorjaar tussen de oren van de inwoners en de vele toeristen wil pompen. De opzet is bedacht door HZ-studenten Jennifer de Brouwer, Zoë Maxime Haers, Fabian Poortvliet en Emma Valkenburg. Hun ontwerp werd maandag door een vakjury verkozen boven de drie andere ideeën van eerstejaarsstudenten van de hogeschool.

Billboards

De bedoeling is dat de posters straks te zien zijn langs wegen op billboards en bushokjes, aldus communicatie-adviseur Kim de Vos van de gemeente Schouwen-Duiveland. De ontwerpopdracht is onderdeel van de campagne Schoon Zeeland, een initiatief van de vijf centra voor Natuur- en Milieueducatie in de provincie.

De jury onder leiding van grafisch-vormgever Jeroen van 't Leven (Life Design) en Leo Nouwen van de Waste Bag Challenge Schouwen-Duiveland had een harde dobber aan de beoordeling van de vier ontwerpen. Wat de één miste, werd door de andere groep juist weer sterk gebruikt, en andersom. Leidend en uiteindelijk doorslaggevend was de AIDA-formule, aldus Van 't Leven in zijn afsluitende mini-masterclass voor de HZ-studenten communicatie. Dit marketingmodel gaat uit van vier essentiële stappen die in een reclame-uiting aan bod moeten komen. ,,De eerste A staat voor aandacht: dat kan zijn een treffend beeld of een pakkende koptekst." Het ontwerp moet daarnaast ook in één oogopslag de interesse (I) en het verlangen (D=desire) wekken. ,,Gewoon in het Zeeuws: mok ok eh! Dus in dit geval geen rommel zomaar weggooien, want daar word je leven beter van. Die laatste A in dit model vraagt om actie: doe dit, dan krijg je dat. De essentie waar het in iedere vorm van communicatie om draait." Nouwen: ,,Deze poster draagt in alles uit dat dit ene flesje -jouw flesje- de oorzaak van alle ellende kan zijn."

Fabian, Emma, Jennifer en Zoë Maxime hebben drie weken aan hun winnende ontwerp gewerkt. ,,Dit was ons eerste idee", vertelt Fabian. ,,We hebben nog wel een paar andere concepten bedacht, maar uiteindelijk vonden we die toch niet zo goed." Jennifer: ,,We gaan wel even een rondje doen als straks onze poster overal ophangt. Lijkt me wel gaaf."