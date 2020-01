Danny Vera zingt zijn grote hit Rollercoaster in een heuse achtbaan

Op zijn zachtst gezegd is het natuurlijk een uitdaging om te zingen als je met een karretje over de houten achtbaan in de Efteling raast. Toch deed Danny Vera zijn uiterste best, op verzoek van Radio10-DJ Gerard Ekdom. Vera's drummer Gert-Jan Zegel doet ondertussen alles wat hij kan om de zanger te begeleiden.

Ze hebben er duidelijk plezier in. Al krijgen zinsneden zoals ‘You don’t have to slow me down' en ‘With those crazy highs and real deep lows’, toch ineens een heel andere betekenis.