Danny Vera staat op Pinkpop

Update 13.12 uur Actie in ZiekenHuis ZorgSaam: ‘We zijn geen stakers, maar het kan zo niet langer’

13:16 TERNEUZEN - Geen wooooorden, maar dahaden.... het strijdlied klinkt uit honderden kelen. Nog nooit is het zo druk geweest in de hal van ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen. Een paar honderd medewerkers schreeuwen letterlijk om een beter salaris en minder regeltjes. ,,Wij in de zorg zijn geen stakers, maar het moet echt anders.”