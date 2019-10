Danny Vera opent Popronde Middelburg

Na het openingswoord van Danny Vera om 19.30 uur in de Vleeshal, geeft Beryl Anne daar de muzikale aftrap met melodieuze pop. Gedurende de avond treden 24 artiesten en bands op in diverse locaties in de binnenstad, zoals cafés, restaurants, De Drvkkery en poppodium De Spot. Nieuwe locaties dit jaar zijn Hard & Ziel en Brasserie Franklin.

WHYBE

Boven in de Lange Jan vindt ook weer een concert plaats waarvoor maar 25 kaarten beschikbaar zijn. Wie dat optreden van WHYBE wil meemaken, moet de informatie van Popronde Middelburg in de gaten houden via de sociale media.

In Middelburg staan ook twee lokale muzikanten op het podium: YSA en Bekir. Zij studeren en wonen buiten Zeeland en kunnen daarom toch in hun geboortestad optreden. YSA speelt elektronische pop in B’tje Anders en Bekir brengt zijn Nederlandstalige pop en soul naar Seventy Seven.

De Popronde biedt beginnende muzikanten de gelegenheid op meerdere podia in het land op te treden en ervaring op te doen. Zo kunnen ze ook hun publiek verbreden. Het festival reist in tien weken langs 41 steden. Op 7 november in Middelburg zijn er optredens van Port of Call, Adain & the Wild, la loye, WIES, Bekir, Simon Keats, YSA, LAURA, WHYBE, Gumbo Kings, Eva van Manen, Get Jealous, ONEGODLESS, Baer Traa, Beerbottle Chopsticks, Foxlane, Destructive Penguins, Dr Justice & the Smooth Operators, Kay Slice, BONGLOARD, Paracetamøl, Nancy Kleurenblind en De Zingende Roadie en Druiprek.