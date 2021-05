Danny Vera moest niets van songfestivals hebben, maar nu doet hij toch mee

John Langerak stopt na 20 jaar met hulp aan scholen in Afghanis­tan: ‘Het gaat nu goed, hopelijk blijft dat zo’

13 mei ZUIDDORPE - Met hart en ziel heeft hij jarenlang gewerkt aan de inrichting van technische scholen in Afghanistan, maar het is mooi geweest, vindt John Langerak (68) uit Zuiddorpe. Stichting Schoolsupport4Afghanistan, waarvoor de oud-techniekdocent aan mbo-school Scalda in Terneuzen zijn vrijwilligerswerk deed, is opgeheven. Hij wil zich via een andere organisatie wel blijven inzetten voor het technisch onderwijs in het land.