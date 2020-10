Danny Vera in tv-programma Volle Zalen

Politie blundert bij achtervol­ging door Zeeuwse tunnels

7 oktober TERNEUZEN - In de achtervolging die vrijdagavond vanuit West-Brabant - via de A58 - door de Westerschelde- en Sluiskiltunnel voerde, zijn te grote risico’s genomen door de Sluiskiltunnel te laten afsluiten. Dat laatste had niet mogen gebeuren, zegt de politie na onderzoek.