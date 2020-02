Danny Vera, Gavin James, De Likt en meer op Vestrock

video Ah, wat schattig! Jonge honden wennen aan de dierenarts tijdens pup­py-par­ty

26 februari HEINKENSZAND - Hoe fijn zou het toch zijn als je hond nooit meer bang is voor de dierenarts? Om dat te bereiken hield de Hondenschool Goes woensdagavond een puppy-party. Niet in een feesttent, maar gewoon in de kliniek van de dierenarts in Heinkenszand.