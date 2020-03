Danny Vera bouwt thuis een studio door corona en Maikel Harte roept Zeeuwen op: ‘Stink uut je bek’

Cabaretier en zanger Maikel Harte vraagt Zeeuwen te stoppen met douchen, deodorant en tandenpoetsen. ,,Eet knoflook, rauwe vis, stink uut je bek, laat ruften. Zorg dat ze anderhalve meter van je vandaan bluuven!”

Ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (geboren in Bruinisse en opgegroeid in Zaamslag) roept in felle bewoordingen op voldoende afstand te houden vanwege het coronavirus. Hij kan niet begrijpen dat mensen zo dicht op elkaar blijven lopen.

Alle optredens van zanger Danny Vera zijn vanwege het coronavirus geannuleerd. Om zijn volgers toch naar zijn muziek te laten luisteren heeft hij (voor het eerst) thuis een studio gebouwd. Hij speelt er een nieuw liedje, getiteld Hold on to let go, dat hij onlangs schreef: ,,Ik vind het een hele hoopvolle tekst. Misschien is dat prettig in deze tijd.”

Tieneracteur Owen Kaat uit Goes doet een oproep in het Chinees: ‘Blijf binnen en zorg voor elkaar. Het zal eenmaal eindigen’, vertaalt Google Translate zijn bericht (in ietwat gebrekkig Nederlands).

Blof-zanger Paskal Jakobsen componeerde speciaal voor de mensen die bang zijn voor het coronavirus het liedje: Achter het monster.

De 14-jarige Dax Hovius uit Kapelle schittert momenteel in het tv-programma The Voice Kids. Met zijn uitvoering van de rock ‘n roll-klassieker Blue Suede Shoes liet de muzikant alle vier de coaches hun stoel omdraaien. Hij koos voor Sanne - Miss Montreal - Hans.