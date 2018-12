Danny Hollestelle (43) uit Goes wordt nieuwe kamerheer van koning Willem-Alexander

Tot 2018 waren Kamerheren exclusief mannen. In juli werd daarmee gebroken en de eerste vrouwelijke kamerheer benoemd, Coby Zandbergen in de provincie Overijssel. Hollestelle is de tweede vrouw die de functie gaat vervullen. “Dat vind ik wel bijzonder, ja. Het past mogelijk bij de verandering en modernisering van het Koninklijk Huis.”

Hollestelle is al tien jaar directeur-eigenaar van de Koninklijke Hollestelle Groep in Goes. En dat blijft ze ook. “De grootste prioriteit ligt nog bij mijn bedrijf. Dit is echt een erefunctie. Ik ben erg actief in onze provincie en blij dat ik vanuit die hoedanigheid Zeeland mag vertegenwoordigen.” Ze is daarnaast commissaris van de Westerscheldetunnel, bestuurslid van VNO-NCW Zeeland en lid van de Economic Board Zeeland. In 2015 werd ze Zakenvrouw van het jaar.