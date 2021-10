Danny haakt na 25 uur af in Dansmarathon: ‘geweldige ervaring met een smetje’

Want Tilroe en zijn danspartner Merel waren liever niet gestopt met dansen en hadden de marathon van 50 uur graag volbracht. Van de honderd koppels haakte het eerste donderdag al na 4 uur af, daarna volgden tientallen andere. ,,We kregen na 25 uur te horen dat we nog maar drie minuten rusttijd hadden”, vertelt Tilroe vanuit huis. ,,Met nog 25 uur te gaan was dat natuurlijk niet genoeg. We besloten daarom meteen te stoppen.”