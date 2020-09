‘Daniel’ meest favoriete film bij publiek Film by the Sea

Daniel is gebaseerd op het boek Gegijzeld door IS (2016) van de Deense journaliste Puk Damsgård. De film was ook geselecteerd voor de Film & Literatuur-competitie. Het verhaal gaat over de jonge Deense fotograaf Daniel Rye, die op weg naar een reportage in Syrië wordt ontvoerd door IS. Samen met andere gijzelaars wordt hij 13 maanden gevangen gehouden.

Achter Daniel eindigde Antigone - in Vlissingen winnaar van de International Student Jury Award - op de tweede plaats in de publieksenquête. In de top-10 staan verder achtereenvolgens My Octopus Teacher, The Phantom of the Opera (concertfilm), Jagten, Hope, Ik ben er even niet, Un fils, Cleo en The Singing Club.