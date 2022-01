Daniël en Estelle verkopen de oude pastorie. ‘We zouden het huis het liefst oppakken en meenemen’

Voor ons werk waren we niet afhankelijk van een bepaalde plaats, dus tijdens onze huizenjacht hebben we overal en nergens huizen bezichtigd: Van Nijmegen tot Amsterdam en van Groningen tot Limburg. We bekeken vooral nieuwbouw, maar toen we deze oude pastorie vonden, besloten we om eens te gaan kijken. We kenden heel Zeeland niet en hadden nog nooit van Hansweert gehoord, maar we zijn in de auto gestapt en hiernaartoe gereden. We stonden nog in de hal toen we elkaar aankeken en op dat moment wisten we allebei: ‘Dit is het’. Het was puur een gevoel. Het voelde als thuiskomen.”