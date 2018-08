Dancefeest Beachboom kleurt Brouwersdam zaterdag blauw

Rillandse boer blijft het oneens met NVWA over verzorging van zijn koeien

8 augustus DEN BOSCH - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt de Rillandse boer Hans van Iwaarden nóg een maand voorwaardelijke celstraf bovenop de straf die hij twee jaar eerder opgelegd kreeg door de rechtbank in Den Bosch. Dat was een taakstraf van 120 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Gisteren hoorde hij in hoger beroep bij het hof in Den Bosch wederom 120 uur taakstraf tegen zich eisen, waarvan ditmaal de helft voorwaardelijk.