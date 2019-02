Damen wil ook de mijnenjagers binnenloodsen

video Minister accepteert verbod op pulsvisse­rij niet zonder slag of stoot

18:06 VLISSINGEN - Voor de Nederlandse vissers moet een goede overgangsregeling komen als binnen Europa de pulstechniek wordt verboden. Dit zei minister Carola Schouten (CU, landbouw, natuur en voedselveiligheid) zaterdag op het congres van de ChristenUnie in Zwolle. Waarschijnlijk is komende woensdag in Straatsburg een beslissende vergadering waarin over de toekomst van het elektrisch vissen wordt beslist.