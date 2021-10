Damen werkt aan zelfvarend pontje, de Binnenhaven van Vlissingen is de ideale proefvijver

Het idee is dat een zelfvarende pont toeristen en reizigers gaat vervoeren tussen het station en de binnenstad van Vlissingen, al zal het nog even duren voor het zo ver is. Wel wordt daarvoor de komende tijd veel high tech-apparatuur geplaatst in een boot die zelf al op leeftijd is. ,,We hebben twee weken geleden een Stan Patrol 900 gekocht", vertelt Nonhebel. ,,Die is in 1990 gebouwd, toevallig bij Damen in Gorkum. We hoeven nu nog niet een nieuw vaartuig te laten maken. De focus ligt eerst op het autonoom varen."