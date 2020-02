Damen Shipyards lijdt opnieuw verlies, maar topman Arnout Damen ziet toekomst in seriebouw

Voormalig tekenaar van Suske en Wiske signeert in het Zwin

15:31 KNOKKE-HEIST - Striptekenaar Paul Geerts signeert zaterdag 29 februari in het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist. Hij is vooral bekend als voormalig schrijver en tekenaar van Suske en Wiske. Geerts was de opvolger van geestelijk vader Willy Vandersteen.