Damen Shipyards Group schrapt ruim duizend banen. In Nederland verdwijnen 173 arbeidsplaatsen bij het hoofdkantoor in Gorinchem en op werven in Schiedam en Bergum. De Gorcumse scheepsbouwer die financieel al in zwaar weer verkeert, verwacht de komende tijd aanzienlijk minder orders. De vestiging in Vlissingen blijft voorlopig gespaard.

Medewerkers van Damen zijn de voorbije maand op de hoogte gebracht van het voornemen om banen te schrappen. Dat gebeurde onder meer via videosessies omdat een deel van de medewerkers vanuit huis werkt. De scheepsbouwer is in gesprek met de vakbonden over de afwikkeling en er ligt een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad van het bedrijf.

Gedwongen ontslagen

,,Een deel van de banen verdwijnt door natuurlijk verloop, maar we sluiten gedwongen ontslagen niet uit’’, zegt Damen-woordvoerder Rick van de Weg. ,,Doordat we nog in overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad zijn, staat nog niets definitief vast.’’ In Nederland werken zo’n 3500 mensen bij Damen, verdeeld over 25 locaties waarvan het merendeel scheepswerven.

Op de werven in Roemenië zijn inmiddels al wel 870 banen geschrapt. ,,Dat is een forse ingreep: er werken daar zo’n 5000 mensen.’’ Wereldwijd heeft Damen ruim 12.000 mensen in dienst.

Volledig scherm Het hoofdkantoorn van Damen Shipyards Group op Avelingen West in Gorinchem. © Damen Shipyards Group

De sanering is het directe gevolg van de slechte financiële positie waarin Damen Shipyards Group verkeert. Het bedrijf maakte over 2019 forse verliezen. De scheepsbouwer moest forse bedragen opzij zetten om het verlies op te vangen van projecten die veel duurder uitvielen dan vooraf begroot. Het nettobedrijfsresultaat leverde daardoor rode cijfers op: -287 miljoen euro.

Op de schop

Het bedrijf, dat sinds dit jaar onder leiding staat van Arnout Damen, gooide daarvoor al de bedrijfsstructuur op de schop, omdat 2018 ook al een slecht jaar was. Arnout Damen nam het roer over in het familiebedrijf dat onder zijn vader Kommer Damen is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de wereldwijde markt van de scheepsbouw. Bij die reorganisatie werd Damen Shipyards Group opgedeeld in divisies met elk hun eigen specialisme en managementteam. Zo is Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen, de marinetak van het Gorcumse scheepsbouwbedrijf, een aparte divisie geworden. Ook is de bouw van werkschepen, waarmee het familiebedrijf groot is geworden, geclusterd.

In Vlissingen is de komende tijd genoeg werk te verrichten, onder meer door een miljardenorder die Damen in juni kreeg vanuit Duitsland. De bouw van vier grote fregatten levert bedrijf 4,6 miljard euro op. De verwachting is dat personeel dat op andere plekken binnen Damen overbodig wordt, de komende periode tijdelijk ingezet kan worden in Zeeland. Het is niet uitgesloten dat de financiële moeilijkheden van Damen op termijn ook gevolgen zal hebben voor het personeel in Vlissingen.

Volledig scherm Arnout Damen heeft sinds dit jaar de leiding over Damen Shipyards Group. © Damen Shipyards Group

Volgens Rick van de Weg is het schrappen van banen onvermijdelijk. Het bedrijf verwacht aanzienlijk minder orders, mede door de uitbraak van het coronavirus. ,,We zien wereldwijd het aantal orders teruglopen. Dat is niet louter toe te schrijven aan de pandemie, maar speelt wel degelijk een rol.’’

Damen Shipyards deed al een beroep op de landelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Het Rijk riep deze in het leven voor het bedrijfsleven om financiële gevolgen van de coronauitbraak op te kunnen vangen. Damen kreeg 6,7 miljoen euro toegekend.

Lichtpuntjes

De scheepsbouwer ziet ondanks de slechte vooruitzichten ook enkele lichtpuntjes. Zo haalde Damen Shipyards vorig jaar de order voor de bouw van het nieuwe Combat Support Ship voor de Koninklijke Marine binnen. Deze wordt gebouwd op de werf in Vlissingen, gespecialiseerd in de bouw van marineschepen. Die order brengt nieuwe banen met zich mee. ,,We gaan intern dus kijken of het mogelijk is om personeel wat elders niet meer nodig is daar onder te brengen. Ook overplaatsingen maken deel uit van de gesprekken’’, aldus Van de Weg.

Damen Shipyards Group is niet het eerste bedrijf in de scheepsbouwsector dat ontslagen aankondigt. Koninklijke IHC uit Kinderdijk maakte eind vorige maand bekend dat er een reorganisatie aan zit te komen. De exacte omvang is nog niet duidelijk. FNV-vakbondsbestuurder Carl Kraijenoord noemt de plannen ‘pittig maar noodzakelijk’ en volgens hem zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk.