Damen nog in de race voor miljardenopdracht onderzeeboten; eerste afvaller naar verwachting snel bekend

COLUMN BOB MAES Mijn naamgenoot liep over naar de nazi’s

6:30 De schrik sloeg me om het hart, toen ik deze week m’n eigen naam terugvond op internet. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws bleek in 2014 over mij te schrijven. ‘Weyts maakte geen deontologische fout door verjaardag Bob Maes bij te wonen’. Nu kan ik me die verjaardag niet heel goed meer herinneren, maar als een Vlaams minister bij mij thuis aan de taart zat, zou ik dat toch wel weten. Volgens het artikel was ook staatssecretaris Theo Francken erbij. Die is zelfs bedreigd omdat hij op die verjaardag was! Zo leer je jezelf online nog eens kennen.