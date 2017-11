Damen koopt tweede scheepswerf in Roemenië

Damen Shipyards Group heeft de meerderheid van de aandelen in de scheepswerf gekocht van Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), meldt het bedrijf op zijn website. Damen had al een scheepswerf in het Roemeense Galati, maar de nieuwe aankoop is nog groter. De werf in Mangalia beslaat bijna een miljoen vierkante meter en heeft drie droogdokken van 48 tot 60 meter breedte. Dat geeft Damen de mogelijkheid grote zeeschepen te bouwen.