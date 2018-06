Daling WW-uitkeringen in Zeeland zet verder door, transportsector floreert

Het WW-percentage in mei 2018 bedroeg in Zeeland 2,8 procent, wat aanzienlijk lager was dan het landelijke cijfer van 3,3 procent. Met name in de sector Vervoer en Logistiek is een grote vraag naar personeel. Er is onder meer behoefte aan vrachtwagen-, bus-, taxi- en heftruckchauffeurs, magazijnmedewerkers en havenwerkers. Op 18 juni is een speciale beurs gehouden waar Zeeuwse bedrijven met talloze vacatures aan deelnamen. In vergelijking met mei 2017 nam het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Zeeland aan deze beroepsgroep met 31 procent af tot net iets minder dan 600 uitkeringen.