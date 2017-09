Daling cafés houdt ook in Zeeland aan

Landelijk is sprake van een terugval met 4 procent. In 2007 had Nederland nog 10.276 cafés, tegen 8952 in 2016. Vooral in de Randstad, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg gingen veel cafés ter ziele. In Limburg is de concurrentie dan ook hevig. Voor elke 1110 inwoners staat er een café. Zeeland heeft één café per 1342 inwoners. De neergang is minder groot dan elders. Veel Zeeuwse cafés kunnen het hoofd boven water houden door het groeiend aantal verblijfstoeristen en dagjesmensen.