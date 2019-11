Daklozen naar krimpgebieden: ‘Zeeland hoeft echt niet bang te zijn dat we alle kneusjes uit De Haag willen dumpen’

Voorver­koop Hrieps bij Hooizolder zodat Walchena­ren meer kans op een kaartje hebben

16:04 WESTKAPELLE - Het complete programma van Hrieps 2020 wordt zaterdagavond bekendgemaakt tijdens een speciale pre-party in discotheek De Hooizolder in Westkapelle. Het feest begint om 19.30 uur en Golden Lizzy, Bandover, Mooi Wark en Over the Edge treden op.