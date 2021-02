Dagelijks provinciebestuur houdt wildgroei aan zonneparken tegen

Bouw appartemen­ten in Sluise kerk officieel begonnen: ‘De uitstra­ling van het gebouw blijft’

1 februari SLUIS - De symbolische sleuteloverdracht van pastoor Wiel Wiertz aan projectontwikkelaar Rik Krens was maandag het startschot van de verbouwing van de Johannes de Doperkerk in Sluis. Er komen zeventien appartementen in, die over ongeveer een jaar klaar moeten zijn.