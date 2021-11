Dag van de Mantelzorg: Wouter (61) kon alles, maar Janet raakte haar man helemaal kwijt aan dementie

column jan van damme Kijk eens om u heen, grote kans dat er een schrijver in uw straat woont

Mijn wereld bestaat even helemaal uit papier. Boekenpapier wel te verstaan. En natuurlijk krantenpapier, maar dat is er altijd. Het boekenpapier is een extraatje dezer dagen. De geur van vers gedrukte letters, het ritselen van het omslaan van een bladzijde. En, oh luxe, soms kan er een leeslint tussen de pagina’s worden gevlijd. Er zouden meer boeken van een lint moeten worden voorzien, gewoon, omdat het zo lekker voelt.

