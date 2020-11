Dag twee in Zeeuwse zedenzaak: Garagehouder Waterlandkerkje pleegde in 2004 al ontucht met meisjes van 8 jaar

P. kwam in 2004 ook al in aanraking met justitie. De man woonde destijds nog in Oostburg. Hij gaf toen toe in Waterlandkerkje met twee meisjes van acht jaar in een vakantiewoning ontucht te hebben gepleegd in het bijzijn van hun jongere broertjes. De officier achtte ook verkrachting van een van de meisjes bewezen. De man was het gras aan het maaien toen hij de kinderen naakt zag spelen in een vakantiewoning. Hij zocht contact en ging al snel over tot seksuele handelingen. Daarna is de man weggegaan, maar keerde even later terug. Op zolder werden de seksspelletjes voortgezet.