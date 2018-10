Dag tocht, hallo zonnepanelen. Twintig Zeeuwse scholen zoeken uit hoe de energierekening omlaag kan

Zorgen dat scholen minder stroom en gas gaan gebruiken is nog niet zo simpel. Want elk gebouw is anders en dus vraagt elke situatie om zijn eigen maatregelen. Daarom komt er een proef op twintig Zeeuwse scholen. Alle ervaringen worden gebundeld, zodat andere scholen niet alles opnieuw hoeven uit te zoeken. Basisschool De Poeljeugd in ’s-Heer Hendrikskinderen en de Meerstromenschool in Groede zijn als eerste aan de beurt.