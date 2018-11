Dag klaver, dag kamille, dag bermen

Strijd om elektri­sche fiets voor Tycho (13)

6:45 HULST - ,,Onbegrijpelijk.” Moeder Marian Fransoo zit met de handen in het haar. De gemeente Hulst weigert een elektrische fiets voor zoon Tycho (13) te vergoeden. ,,Als we in de gemeente Terneuzen of Sluis hadden gewoond, hadden we die fiets wel kunnen aanschaffen.”