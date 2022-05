Dag Huis: Vaarwel gerse mancave aan de oevers van de Oosterschelde

met video Slachtof­fer steekpar­tij is 23-jarige man, drie Vlissin­gers aangehou­den

VLISSINGEN - Een 23-jarige man uit Vlissingen is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een supermarkt op de Van Hogendorpweg in Vlissingen. Dat gebeurde rond 15.55 uur. Er zijn drie aanhoudingen verricht.

