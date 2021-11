Dag Huis: Knus slapen op de voormalige orgelzolder in Breskens

Middelbur­ger hoort verblijf in instelling voor veelple­gers tegen zich eisen voor aftuigen vriendin

Voor de officier van justitie in Middelburg was het zo klaar als een klontje: de 34-jarige Middelburger J.H. had zijn Souburgse vriendin afgetuigd. En omdat het niet de eerste keer was dat H. zich voor het hekje meldde, eiste ze een verblijf van maximaal twee jaar in een instelling voor veelplegers.

11 november