Dag Huis: Ellen gaat samenwonen met jongste dochter en haar gezin

column oscar garschagen Schoon Zeeland, vuil Zeeland

Nog een laatste pre-flight-check in de Cessna Skyhawk en dan vol gas het hobbelige gras op van Vliegveld Midden-Zeeland, ook wel, lach niet, Zeeland Airport genoemd. Als de lucht grip krijgt op de vleugels worden we zachtjes opgetild, het Zeeuwse luchtruim in. Terwijl bevriende piloot Sander ontspannen onze veiligheid managet, spied ik het landschap af. Het Veerse Meer, de Manteling en de stranden ogen op afstand maagdelijk, maar dat is schijn. Langs de randen van het kwetsbare meer rukt de bebouwing op. Met dank aan geldzuchtige gemeenten. Nagenoeg geen strand is ongerept; hokjes, strandtenten en zelfs strandvilla’s vormen bijna een ketting van Vrouwenpolder naar Westkapelle. Windmolens verstoren overal het panorama.

27 mei