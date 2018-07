Dag 3 Vierdaagse: 'warm, druk, maar te doen'

VIDEO Zeeuwen bouwen feestje op Alpe d'Huez: 'Echt geweldig dit'

20:52 ALPE D'HUEZ - Tientallen Zeeuwen bouwden donderdagmiddag samen met duizenden Nederlanders een feestje op de Alpe d'Huez in de Tour de France. Na vele jaren leek er weer eens een Nederlandse overwinning in te zitten op de bekendste Alpencol, maar Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin strandden in het zicht van de finish.