Dag 2 van Concert at Sea: Bas de Meijer trapt af

Pak je handdoek, het wordt ideaal strandweer!

13:04 VLISSINGEN - Komende dagen wordt het ideaal strandweer. Dat meldt Weeronline. Op de Zeeuwse stranden worden wel flink uiteenlopende temperaturen verwacht. Zo wordt het morgen in Renesse door een matige tot vrij krachtige aanlandige wind 22-24 graden. In Zoutelande is de wind aflandig en wordt het 27 graden.