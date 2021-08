Daar gaat de Nuyina, een schip waarvan er niet veel over de wereld varen

Van dit soort schepen varen er niet veel over de wereld. Het is een bevoorradingsschip, een geavanceerd drijvend onderzoeksstation én, omdat het werkterrein de Zuidpool is, ook een ijsbreker. Damen Naval heeft de Nuyina gebouwd in opdracht van de Australische regering.

Een uitdagend project. Na het ontwerpen in Vlissingen, begon de bouw in 2017 op een werf van Damen in Roemenië. Sinds augustus 2020 lag het 160 meter lange schip op de Damen-werf in Vlissingen-Oost. Daar is het in bedrijf gesteld, getest en er zijn proefvaarten gemaakt op de Noordzee en in de Golf van Biskaje. En nu gaat Nuyina - wat zuiderlicht betekent in de taal van oorspronkelijke bewoners van Tasmanië - echt aan het werk. Hobart, de hoofdstad van dit Australische eiland, wordt de thuishaven.