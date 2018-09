Daan Manneke: Van Kruiningse boerenzoon tot bijzondere componist

Twee steile trappen leiden naar de werkkamer in zijn statige herenhuis in Breda. ,,Die loop ik dagelijks toch wel een keer of negen op en neer”, zegt Daan Manneke. ,,Dat scheelt een gang naar de sportschool.” De in Kruiningen geboren componist wordt volgende maand 79, maar voelt zich nog fris als een hoentje. ,,Naar mijn gevoel is iemand die de tachtig nadert hoogbejaard. Die leest zijn krantje, drinkt een kopje koffie en dat is het dan. Dat idee is natuurlijk geheel misplaatst. Zo zien mijn dagen er in elk geval niet uit.”