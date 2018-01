‘Da’s de burgemeester, maar hoe heet ze ook alweer?’

Barry Bruijnooge (17) kijkt vragend naar de foto van de lachende blonde vrouw. ,,Ik heb geen idee wie dat is. Ze ziet eruit als een minister, of een voorzitter. Ze lijkt me aardig.” De Yersekenaar staat op het punt om kaas te kopen op de markt. De verkoper in de kraam herkent de vrouw op de foto meteen. ,,Ik ken haar zelfs, en ik woon hier niet eens! Dat is de burgemeester, José van Egmond heet ze. Ze was eerst wethouder in Nootdorp.” Bij Barry gaat ook een lichtje branden. ,,Oh ja, ik had wel gehoord dat we een nieuwe burgemeester hebben.” Hij grijnst. ,,Ze is nogal streng met vuurwerk, dat weet ik wel.”



Lian Potter uit Yerseke herkent Van Egmond meteen. ,,Ze is een heel lief mens. Net als de vorige burgemeester, Piet Zoon. Dat was ook al zo’n lieverd. Mijn man werkt bij de brandweer, en daar is ze op bezoek geweest. Echt zo’n vrouwtje dat zich makkelijk aanpast. Ze is heel aardig en neemt je serieus. Ze hoort bij ons. Ze is geen hoge pief, zeg maar. Ze is ook heel erg voor de hulpverleners. Echt iemand die doorpakt. Maar hoe héét ze nou ook alweer?”