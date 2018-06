Borsele en D66 in verzet tegen schrappen fietspaden

Afgelopen week werd bekend dat het waterschap de aanleg van negentien geplande fietspaden wil schrappen, tenzij gemeenten en provincie daaraan meebetalen.

D66 wil van het dagelijks provinciebestuur weten wat dat vindt van het plan en hoe zich dat verhoudt tot de Zeeuwse ambitie om 'vijfsterren fietsprovincie' te worden. Ook wil de fractie weten of er een gesprek komt met het waterschap over het besluit. D66 wijst op het regeerakkoord, waarin 100 miljoen euro is uitgetrokken om mee te investeren in projecten van gemeenten en provincies voor het verbeteren van fietsinfrastructuur en fietsenstallingen.

De partij wil weten of al bekend is hoeveel geld van het Rijk naar Zeeland komt en of Gedeputeerde Staten bereid zijn om uit dit budget een bijdrage in te zetten voor de fietsinfrastructuur in het buitengebied, waardoor de fietspaden met de meeste urgentie toch kunnen worden aangelegd.

In een brief aan het waterschap schijven burgemeester en wethouders van Borsele 'onaangenaam verrast' te zijn door het besluit van het waterschap, dat ze bovendien uit de krant hebben moeten vernemen. Onder de negentien fietspaden zijn er zeven in Borsele.