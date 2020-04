D66: rijksmuseum in machinefabriek Vlissingen als compensatie voor marinierskazerne

De Staten vergaderen vrijdag over de compensatie vanuit Den Haag aan Zeeland voor het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen. Tot nu toe is er over allerlei sectoren gesproken, behalve over de cultuur, stelt Statenlid Ton Veraart van D66. Daarom komt hij met een plan voor een Rijks Museum Schelde. ,,Het moet de nieuwe culturele hotspot in Zeeland worden, gerealiseerd en geëxploiteerd door de Rijksoverheid.”